Артиллеристы уничтожили два украинских пункта дислокации в Запорожье

«Артиллерийским огнем уничтожены вскрытые в ходе воздушной разведки два пункта временной дислокации противника в районе населенных пунктов Каменское и Новоданиловка (Васильевского и Ореховского районов Запорожской области. — Прим. ред.), гаубица “Мста-Б” в районе Темировки, пикапы с боевиками в районе Малой Токмачки и Каменского и грузовой автомобиль в районе Чаривного», — отметил он.
Кроме того, на Запорожском направлении военные отразили удар реактивной системы залпового огня HIMARS: расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук» сбили три ракеты.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.