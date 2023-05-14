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05:50 (мск), источник: © РИА Новости

Артиллеристы уничтожили два украинских пункта дислокации в Запорожье

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили два пункта временной дислокации украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Артиллерийским огнем уничтожены вскрытые в ходе воздушной разведки два пункта временной дислокации противника в районе населенных пунктов Каменское и Новоданиловка (Васильевского и Ореховского районов Запорожской области. — Прим. ред.), гаубица “Мста-Б” в районе Темировки, пикапы с боевиками в районе Малой Токмачки и Каменского и грузовой автомобиль в районе Чаривного», — отметил он.

Кроме того, на Запорожском направлении военные отразили удар реактивной системы залпового огня HIMARS: расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук» сбили три ракеты.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

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