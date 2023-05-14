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07:25 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска установили огневой контроль на трассе под Авдеевкой

ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Военные на передовой под Новокалиново в ДНР взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20, с которого позиции ВСУ просматриваются на много километров, рассказал РИА Новости боец спецназа Южной группировки войск.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Мы находимся на отрезке дороги Н20, район населенного пункта Новокалиново. Участок дороги находится под нашим огневым контролем. У нас здесь находятся огневые расчеты минометов, АГС (автоматический гранатомёт станковый), ПТУРов (противотанковая управляемая ракета)», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в этом направлении фронта мало лесополос, равнинная местность просматривается на расстояние до пяти километров.

«В случае прорыва противника местность просматривается на много километров, и противнику очень тяжело прорваться», — добавил разведчик.

Новокалиново находится примерно в семи километрах севернее Авдеевки — хорошо укрепленного населенного пункта в ДНР под контролем Киева на Донецком направлении. С территории этого населенного пункта украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Киев и ВСУ неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.

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