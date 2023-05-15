08:32 (мск), источник: © РИА Новости
В районе автовокзала в Луганске прогремели два взрыва
ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. В Луганске снова прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале бывший глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Два прилета в район автовокзала в Луганске! Скорее всего, ракеты. Бьют по тому же сценарию», — написал он.
Мирошник сослался на очевидцев, по словам которых первый взрыв был глухой — возможно, это упала болванка, а второй — раскатистый. Он также предположил, что целью удара могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов.
Вечером 12 мая украинские войска нанесли ракетный удар по луганскому предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам». По данным Минобороны, применялись ракеты Storm Shadow, поставленные киевскому режиму Великобританией. Украинские самолеты, выпустившие ракеты, были затем сбиты российскими истребителями.
На следующий день ВСУ нанесли еще один удар — по поселку Юбилейный на окраине Луганска. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения. По информации представительства ЛНР в СЦКК, в этом случае ВСУ также применили ракету Storm Shadow.