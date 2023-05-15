10:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
14 велосипедов было украдено в Красноярске с начала мая
Большинство краж совершается из подъездов.
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В Красноярске с начала мая у горожан было украдено порядка 14 велосипедов. Согласно статистическим данным, большинство велосипедов было украдено из подъездов жилых домов.
Полицейские предупреждают, чтобы не стать жертвой злоумышленников и не лишиться транспорта, следует принимать следующие меры: не оставлять велосипед без присмотра; пристёгивать его за раму, однако следует учитывать, что дешёвые и тонкие тросы легко перекусить; забирайте с собой быстросъёмное оборудование и седло.