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10:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

14 велосипедов было украдено в Красноярске с начала мая

Большинство краж совершается из подъездов.

В Красноярске с начала мая у горожан было украдено порядка 14 велосипедов. Согласно статистическим данным, большинство велосипедов было украдено из подъездов жилых домов.

Полицейские предупреждают, чтобы не стать жертвой злоумышленников и не лишиться транспорта, следует принимать следующие меры: не оставлять велосипед без присмотра; пристёгивать его за раму, однако следует учитывать, что дешёвые и тонкие тросы легко перекусить; забирайте с собой быстросъёмное оборудование и седло.

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