«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка Донецкой народной республики сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
В течение ночи в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы.
«На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артемовск [украинское название — Бахмут], а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики», — добавили в министерстве.
Потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях превысили 150 военнослужащих. Из сводки оборонного ведомства следует, что на Херсонском направлении в течение суток было уничтожено до 30 военных ВСУ. В районе населенного пункта Кривая Лука ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября прошлого года в регионах введено военное положение.