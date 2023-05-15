Врио главы МВД ЛНР Корнет пострадал при взрыве в центре Луганска

«В результате взрыва пострадал Корнет», — сказал он.
Взрыв прогремел в барбершопе на улице Демехина, расположенном рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета. По словам врио главы республики Леонида Пасечника, это был подрыв.
По предварительным данным, пострадали пять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Утром украинские войска нанесли по Луганску очередной ракетный удар, который пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По информации Минздрава ЛНР, никто не пострадал. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, ВСУ выпустили по городу две крылатые ракеты Storm Shadow.
Впервые украинская армия применила полученные от Великобритании ракеты для обстрела Луганска вечером 12 мая. Тогда получили ранения шесть детей. Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине города. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения.