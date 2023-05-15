Исследование: как часто россияне посещают музеи Давно ли вы ходили на выставку?
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
15:27 (мск), источник: © РИА Новости

Врио главы МВД ЛНР Корнет пострадал при взрыве в центре Луганска

ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. При взрыве в центре Луганска получил ранения временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате взрыва пострадал Корнет», — сказал он.

Взрыв прогремел в барбершопе на улице Демехина, расположенном рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета. По словам врио главы республики Леонида Пасечника, это был подрыв.

По предварительным данным, пострадали пять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Утром украинские войска нанесли по Луганску очередной ракетный удар, который пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По информации Минздрава ЛНР, никто не пострадал. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, ВСУ выпустили по городу две крылатые ракеты Storm Shadow.

Впервые украинская армия применила полученные от Великобритании ракеты для обстрела Луганска вечером 12 мая. Тогда получили ранения шесть детей. Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине города. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Россия показала, как надо'. В армии США вскрыли роковой недочет
Зеленский оконфузился в Ватикане
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта