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16:54 (мск), источник: © РИА Новости

При взрыве в центре Луганска пострадали семь человек

ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате взрыва в центре Луганска, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Все раненые госпитализированы в лечебные учреждения республики. Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. За жизни пострадавших борются медики», — говорится в публикации.

Взрыв прогремел на улице Демехина в барбершопе, расположенном рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета. Пасечник заявил, что это был подрыв. На месте работают сотрудники СК.

Утром украинские войска нанесли по Луганску очередной ракетный удар, который пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов. По информации Минздрава ЛНР, никто не пострадал. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, ВСУ выпустили по городу две крылатые ракеты Storm Shadow.

Впервые украинская армия применила полученные от Великобритании ракеты для обстрела Луганска вечером 12 мая. Тогда получили ранения шестеро детей. Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине города. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения.

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