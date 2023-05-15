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17:54 (мск), источник: Известия

В ЛНР возбудили уголовное дело после покушения на врио главы МВД Корнета

СУ СКР по Луганской Народной Республике (ЛНР) возбудило уголовное дело после покушения на врио главы МВД республики Игоря Корнета.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА Новости/Виктор Антонюк

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. “а”, “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Покушение на убийство”)», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства 15 мая.

Расследование было начато по трем статьям УК РФ — 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

В СКР добавили, что следствие располагает данными о том, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Следователями был произведен осмотр места происшествия, а также допрошены свидетели и очевидцы, добавили в следственном управлении.

В настоящее время организован комплекс необходимых действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Игорь Корнет был ранен при взрыве в центре Луганска ранее в этот день. Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, врио главы МВД республики после покушения жив, его состояние стабильное.

Сам инцидент произошел на улице Демехина. Предварительно, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп». В правоохранительных органах сообщили, что погиб один человек.

По данным источника «Известий», пострадали семь человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, состояние еще троих оценивается как средней тяжести. Всех получивших ранения госпитализировали, пациентам в тяжелом состоянии проводят операции.

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