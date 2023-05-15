17:54 (мск), источник: Известия
В ЛНР возбудили уголовное дело после покушения на врио главы МВД Корнета
СУ СКР по Луганской Народной Республике (ЛНР) возбудило уголовное дело после покушения на врио главы МВД республики Игоря Корнета.
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. “а”, “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Покушение на убийство”)», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства 15 мая.
Расследование было начато по трем статьям УК РФ — 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
В СКР добавили, что следствие располагает данными о том, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Следователями был произведен осмотр места происшествия, а также допрошены свидетели и очевидцы, добавили в следственном управлении.
В настоящее время организован комплекс необходимых действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.
Игорь Корнет был ранен при взрыве в центре Луганска ранее в этот день. Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, врио главы МВД республики после покушения жив, его состояние стабильное.
Сам инцидент произошел на улице Демехина. Предварительно, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп». В правоохранительных органах сообщили, что погиб один человек.
По данным источника «Известий», пострадали семь человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, состояние еще троих оценивается как средней тяжести. Всех получивших ранения госпитализировали, пациентам в тяжелом состоянии проводят операции.