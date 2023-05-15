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18:54 (мск), источник: © РИА Новости

Киев заявил, что в горевших складах в Тернополе не было припасов с ураном

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава Тернопольской областной администрации Владимир Труш, говоря о произошедших накануне пожарах в Тернополе, заявил, что в городе нет складов с боеприпасами, содержащими обогащенный или обедненный уран.

Ранее в понедельник МВД Украины сообщало, что 14 мая в Тернополе ликвидировали пожары в двух складских зданиях. Общая площадь возгораний составила 400 квадратных метров.

«В СМИ и интернете распространяемая информация о том, что в Тернополе (есть) склад с боеприпасами с обеденным, обогащенным ураном. Это фейк… Заявляю официально: никакие боеприпасы во время ракетной опасности с обогащенным ураном, с обедненным ураном не взрывались», — заявил Труш на брифинге областного совета обороны, видеозапись с которого опубликовал в своем аккаунте в Facebook*.

По его словам, экологическая ситуация в городе и регионе стабильна, а резкий запах в воздухе стоял потому, что во время пожара горела пластмасса.

Как сообщил ранее замглавы министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи, Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом, откуда ведутся обстрелы этими снарядами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву снарядов с обедненным ураном, отмечал, что тем самым будет нанесен непоправимый вред людям. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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