Киев заявил, что в горевших складах в Тернополе не было припасов с ураном

Ранее в понедельник МВД Украины сообщало, что 14 мая в Тернополе ликвидировали пожары в двух складских зданиях. Общая площадь возгораний составила 400 квадратных метров.
«В СМИ и интернете распространяемая информация о том, что в Тернополе (есть) склад с боеприпасами с обеденным, обогащенным ураном. Это фейк… Заявляю официально: никакие боеприпасы во время ракетной опасности с обогащенным ураном, с обедненным ураном не взрывались», — заявил Труш на брифинге областного совета обороны, видеозапись с которого опубликовал в своем аккаунте в Facebook*.
По его словам, экологическая ситуация в городе и регионе стабильна, а резкий запах в воздухе стоял потому, что во время пожара горела пластмасса.
Как сообщил ранее замглавы министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи, Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом, откуда ведутся обстрелы этими снарядами.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву снарядов с обедненным ураном, отмечал, что тем самым будет нанесен непоправимый вред людям. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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