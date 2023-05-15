Исследование: как часто россияне посещают музеи Давно ли вы ходили на выставку?
Фоторепортажи
6Последствия взрыва в Белгороде
6В Японии сакура зацвела раньше срока
17:57 (мск), источник: РБК

Белгородский губернатор сообщил о массированном обстреле ВСУ

Населенные пункты Шебекинского городского округа попали под массированный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Гладков в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине

«Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка», — написал он. Кроме того, у местной базы отдыха выбиты окна и посечены заборы. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и переподключают абонентов.

Ранее 15 мая об обстреле поселка Краснооктябрьский сообщил курский губернатор Роман Старовойт, было зафиксировано восемь прилетов. В результате были повреждены местный пункт фельдшера и стекла одного дома. Утром обстреливали поселки Локоть и Красный Пахарь в Курской области — из-за обстрела свет пропал у 600 человек.

Приграничные населенные пункты с начала военной операции регулярно подвергаются обстрелам. 13 мая ВСУ обстреляли село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области. Были повреждены десять частных домов, нарушены электро- и газоснабжение.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Реакция Кремля на заявление о готовности Киева «убивать русских по всему
Зеленский пошутил о русских
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта