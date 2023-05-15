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21:13 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об отбитой десантниками атаке ВСУ

Российские десантники отразили контратаку украинских формирований, сообщило Минобороны, не уточнив, где именно это произошло.

Спецоперация на Украине

По данным ведомства, десантники получили боевую задачу и заняли указанный район, который ранее взяли штурмовые отряды ВДВ. Там они оборудовали опорные пункты.

«В ходе несения службы наблюдатель заметил перемещение и движение в окопах вооруженной группы украинских формирований, о чем немедленно доложил командиру подразделения. Было принято решение ликвидировать противника», — рассказали в Минобороны. Десантники вышли навстречу украинским военным и огнем из гранатомета АГС-17 «Пламя» и ручных противотанковых гранатометов «нанесли огневое поражение противнику».

5 мая Минобороны сообщало, что расчет беспилотника ВДВ обнаружил в полуразрушенном доме под Артемовском (украинское название города — Бахмут) группу украинских военных. Координаты позиций противника передали на командный пункт. В итоге по месту нахождения бойцов ВСУ был нанесен удар из танка Т-80.

Бои за Артемовск идут несколько месяцев. В военных действиях в этом районе участвуют бойцы ЧВК «Вагнер», военнослужащие ВДВ и штурмовые отряды. Врио главы ДНР Денис Пушилин утром 15 мая заявил, что российские силы заняли в городе ключевые высоты.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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