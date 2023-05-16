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05:07 (мск), источник: © РИА Новости

На Краснолиманском направлении уничтожены два расчета миномета ВСУ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские военные на Краснолиманском направлении уничтожили два расчета миномета украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Краснолиманском направлении авиацией и подразделениями артиллерии группировки войск “Центр” нанесены удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств, а также опорным пунктам противника. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и уничтожены два расчета миномета», — сказал Савчук.

Также он сообщил, что на невском, ямполовском участках и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыто перемещение личного состава и техники 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск. В результате огневого поражения артиллерией и авиацией группировки противник понес потери в личном составе и технике.

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