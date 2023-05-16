На Краснолиманском направлении уничтожены два расчета миномета ВСУ

«На Краснолиманском направлении авиацией и подразделениями артиллерии группировки войск “Центр” нанесены удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств, а также опорным пунктам противника. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и уничтожены два расчета миномета», — сказал Савчук.
Также он сообщил, что на невском, ямполовском участках и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыто перемещение личного состава и техники 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск. В результате огневого поражения артиллерией и авиацией группировки противник понес потери в личном составе и технике.