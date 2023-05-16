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10:36 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин заявил об усилении флангов в Артемовске

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На фланги в Артемовске перекинули дополнительные резервы, заявил в эфире «Соловьев Live» временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На флангах непростая ситуация, там близко, наверное, к самым активным действиям противника. Для Украины вообще Артемовск стал самой большой проблемой, и, конечно, они кинули туда достаточно серьезные резервы. Как раз по флангам — основное направление для прощупывания обороны. Были у них определенные успехи, но, я вам скажу, перекинули мы с других участков наших ребят, усилили, поэтому, я думаю, ситуация там должна выровняться», — сказал Пушилин.

По его словам, в целом ситуация в городе остается напряженной, но бойцы группы «Вагнер» продолжают продвигаться вперед.

«Все меньше и меньше тех высоток, которые контролируются вооруженными формированиями Украины», — добавил руководитель ДНР.

Накануне Пушилин рассказал, что подразделениям «Вагнера» удалось занять несколько высоток на западе Артемовска, которые киевский режим считал ключевыми.

По информации Минобороны, штурмовые отряды продолжают вести ожесточенные бои в западной части города, а подразделения 4-й мотострелковой бригады — в районе села Красное. В конце прошлой недели украинские войска предпринимали массовые попытки прорвать обороны севернее и южнее Артемовска, но все их атаки удалось отразить.

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