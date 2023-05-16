Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ивановка и Евгеновка Донецкой народной республики, Тополевка Луганской народной республики, Инженерное, Благовещенка Запорожской области, а также Крынки Херсонской области», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9176 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10233 единицы специальной военной автомобильной техники.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас оружие производит MBDA. Цена — около двух миллионов фунтов стерлингов за единицу вооружения. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, однако есть модификации и до 560 километров.