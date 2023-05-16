Российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ

Целью стали пункты дислокации подразделений ВСУ, места хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, в том числе доставленных из западных стран.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в военном ведомстве.
Там также рассказали о боевых действиях на разных участках фронта. Так, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск поразили живую силу и технику противника в Харьковской области, а также ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп. Потери украинских войск там составили около 60 человек и четыре автомобиля.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» уничтожила порядка 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и самоходную артиллерийскую установку «Акация».
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные в западных кварталах Артемовска, а подразделения Южной группировки войск сдерживали противника на флангах. Наиболее сложная обстановка сложилась в районе села Красное, где бойцы 4-й мотострелковой бригады в течение суток отразили десять атак со стороны ВСУ. В этих боях противник потерял более 70 военнослужащих, БМП и два бронетранспортера, а в целом на Донецком направлении — примерно 215 человек, пять бронемашин, семь автомобилей и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском уничтожены около 135 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и САУ «Акация», а на Херсонском — примерно 25 бойцов ВСУ, еще одна «Акация» и пять автомобилей.
Истребители сбили два украинских самолета Су-24 и Су-25.
Средства ПВО перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства, три противорадиолокационные HARM, семь снарядов РСЗО HIMARS и 22 украинских беспилотника.