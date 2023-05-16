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15:21 (мск), источник: ТАСС

Источник сообщил, что «пропавшая» россиянка не приезжала на Филиппины

Мать Юлии Чумак ранее заявила об ее исчезновении в Маниле.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Гражданка России Юлии Чумак, об исчезновении которой на Филиппинах ранее заявила ее мать, не приезжала в эту страну, сообщил ТАСС во вторник источник.

«История с якобы исчезновением на Филиппинах россиянки Юлии Чумак завершилась, как оказалось, не начинаясь, — сказал собеседник агентства. — Причиной мнимого исчезновения, вероятно, стали вопросы личного характера».

Как уточнил источник, с девушкой, «которая, судя по всему, в Маниле и не появлялась», установлен контакт. «К сожалению, от публичного разъяснения ситуации семья отказывается, что ставит вопрос о чистоплотности изначальных целей», — добавил он.

9 мая в посольство РФ на Филиппинах поступило обращение гражданки РФ Татьяны Ковалевой о пропаже ее дочери 2000 года рождения — Юлии Чумак, прибывшей в Манилу 6 мая для трудоустройства в одной из местных компаний и не выходившей на связь с родственниками после указанной даты. Дипломаты рекомендовали Ковалевой обратиться с заявлением в органы внутренних дел РФ об объявлении Чумак в розыск по линии Интерпола. Кроме того, сотрудники посольства направили соответствующие обращения в компетентные ведомства Республики Филиппины.

14 мая несколько СМИ со ссылкой на юриста матери пропавшей и вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова сообщили об обнаружении Чумак живой.

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