10:24 (мск), источник: © РИА Новости
В лесу в Калужской области нашли обломки беспилотника
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Калужской области в лесу нашли обломки дрона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
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«Накануне вечером в лесополосе вблизи Тарутино найдены обломки беспилотника», — уточнил собеседник агентства.
По предварительной информации, аппарат не нес никаких боеприпасов.
Все собранные детали силовики вывезли для исследования.
В начале мая Калужская область, как примерно половина российских регионов, ввела ограничения на полеты беспилотников. Такое решение местные власти приняли после попытки киевского режима атаковать Кремль двумя дронами. В Москве ввели запрет на запуск БПЛА, сделав исключение для аппаратов, используемых органами власти.