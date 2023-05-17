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10:24 (мск), источник: © РИА Новости

В лесу в Калужской области нашли обломки беспилотника

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Калужской области в лесу нашли обломки дрона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Накануне вечером в лесополосе вблизи Тарутино найдены обломки беспилотника», — уточнил собеседник агентства.

По предварительной информации, аппарат не нес никаких боеприпасов.

Все собранные детали силовики вывезли для исследования.

В начале мая Калужская область, как примерно половина российских регионов, ввела ограничения на полеты беспилотников. Такое решение местные власти приняли после попытки киевского режима атаковать Кремль двумя дронами. В Москве ввели запрет на запуск БПЛА, сделав исключение для аппаратов, используемых органами власти.

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