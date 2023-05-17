Россия в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов для реактивной артиллерии

«Сегодня наш приоритет — это больше не новые разработки, а производство существующих образцов крупными сериями и повышение их эффективности. По сравнению с прошлым годом тех же снарядов РСЗО мы производим в 20 раз больше, есть и позиции, выпуск которых мы увеличили и в более значительном объеме», — сказал Кочкин в ходе выставки вооружений MILEX-2023.
Собеседник агентства заявил, что в первом квартале 2023 года предприятия «Техмаша» произвели столько же боеприпасов, сколько за весь 2022 год. «Темпы роста у нас серьёзные», — заметил он.
Ранее гендиректор «Ростеха», в который входит «Техмаш», Сергей Чемезов опроверг в интервью РИА Новости информацию западных и украинских СМИ, согласно которой российская армия якобы испытывает «снарядный голод», назвав это утверждение «полной ерундой».
В состав НПК «Техмаш» входят более 50 предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии, среди них НПО «Прибор», «Сибприбормаш», НИИ «Поиск».