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14:00 (мск), источник: © РИА Новости

Россия в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов для реактивной артиллерии

МИНСК, 17 мая — РИА Новости. Ведущий российский боеприпасный концерн «Техмаш» на фоне СВО в 20 раз нарастил производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора «Техмаша» Александр Кочкин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня наш приоритет — это больше не новые разработки, а производство существующих образцов крупными сериями и повышение их эффективности. По сравнению с прошлым годом тех же снарядов РСЗО мы производим в 20 раз больше, есть и позиции, выпуск которых мы увеличили и в более значительном объеме», — сказал Кочкин в ходе выставки вооружений MILEX-2023.

Собеседник агентства заявил, что в первом квартале 2023 года предприятия «Техмаша» произвели столько же боеприпасов, сколько за весь 2022 год. «Темпы роста у нас серьёзные», — заметил он.

Ранее гендиректор «Ростеха», в который входит «Техмаш», Сергей Чемезов опроверг в интервью РИА Новости информацию западных и украинских СМИ, согласно которой российская армия якобы испытывает «снарядный голод», назвав это утверждение «полной ерундой».

В состав НПК «Техмаш» входят более 50 предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии, среди них НПО «Прибор», «Сибприбормаш», НИИ «Поиск».

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