14:57 (мск), источник: © РИА Новости
ВС России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по крупному складу боеприпасов в украинском Николаеве, сообщили в Минобороны.
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«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев», — говорится в сводке.
В ведомстве подчеркнули, что целей удара удалось достичь, назначенный объект поражен.