В Помпеях найдены новые останки времен извержения Везувия Они таились в районе "Целомудренные любовники"
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
8Празднование Ураза-байрама в России
14:57 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по крупному складу боеприпасов в украинском Николаеве, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев», — говорится в сводке.

В ведомстве подчеркнули, что целей удара удалось достичь, назначенный объект поражен.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Россия показала, как надо'. В армии США вскрыли роковой недочет
Зеленский оконфузился в Ватикане
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта