МВД сообщило о задержании владельцев сети анонимных телеграм-каналов

Сотрудники МВД задержали создателей сети анонимных телеграм-каналов, подозреваемых в вымогательстве денег под угрозой размещения компромата. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Источник, близкий к МВД, рассказал РБК, что среди задержанных — трое администраторов телеграм-канала «Держиморда» (почти 9,5 тыс. подписчиков).
«По оперативным данным, злоумышленники создали сеть анонимных телеграм-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов Российской Федерации. Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании», — говорится в сообщении.
В этих каналах публиковались «недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей».
Подозреваемые вымогали деньги за установку «блоков на негатив» — обязательство не публиковать негативные материалы о тех, кто оплатил блок, уточнили в МВД.
По делу задержаны диджитал-директор PR-агентства, заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и журналист, который писал тексты.
Подозреваемые уже арестованы.
В октябре 2022 года МВД сообщило о задержании владельцев и администраторов сети телеграм-каналов, публиковавших ложные и дискредитирующие сведения в отношении бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций и высокопоставленных чиновников. По данным ведомства, в обмен на удаление информации создатели каналов требовали перевести им деньги на криптокошельки. Тем, кто соглашался, «в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно». Общее число подписчиков сети телеграм-каналов составило 900 тыс. Источник РИА «Новости» тогда рассказал, что числе задержанных оказались владельцы блогов «Как-то вот так», «Закулисный шептун» и «Волга brief». Задержанные — 50-летний москвич, который «вовлек в криминальный бизнес своего сына», и уроженец Ульяновска, их арестовали. При обысках силовики изъяли электронные устройства, записные книжки и «другие предметы, имеющие доказательственное значение». МВД завело дело по ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).