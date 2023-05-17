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14:53 (мск), источник: РБК

МВД сообщило о задержании владельцев сети анонимных телеграм-каналов

Под данным полиции, создатели телеграм-каналов занимались вымогательством за неопубликование компромата. Источник РБК, близкий к МВД, уточнил, что среди задержанных — три администратора телеграм-канала «Держиморда».

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники МВД задержали создателей сети анонимных телеграм-каналов, подозреваемых в вымогательстве денег под угрозой размещения компромата. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Источник, близкий к МВД, рассказал РБК, что среди задержанных — трое администраторов телеграм-канала «Держиморда» (почти 9,5 тыс. подписчиков).

«По оперативным данным, злоумышленники создали сеть анонимных телеграм-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов Российской Федерации. Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании», — говорится в сообщении.

В этих каналах публиковались «недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей».

Подозреваемые вымогали деньги за установку «блоков на негатив» — обязательство не публиковать негативные материалы о тех, кто оплатил блок, уточнили в МВД.

По делу задержаны диджитал-директор PR-агентства, заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и журналист, который писал тексты.

Подозреваемые уже арестованы.

В октябре 2022 года МВД сообщило о задержании владельцев и администраторов сети телеграм-каналов, публиковавших ложные и дискредитирующие сведения в отношении бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций и высокопоставленных чиновников. По данным ведомства, в обмен на удаление информации создатели каналов требовали перевести им деньги на криптокошельки. Тем, кто соглашался, «в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно». Общее число подписчиков сети телеграм-каналов составило 900 тыс. Источник РИА «Новости» тогда рассказал, что числе задержанных оказались владельцы блогов «Как-то вот так», «Закулисный шептун» и «Волга brief». Задержанные — 50-летний москвич, который «вовлек в криминальный бизнес своего сына», и уроженец Ульяновска, их арестовали. При обысках силовики изъяли электронные устройства, записные книжки и «другие предметы, имеющие доказательственное значение». МВД завело дело по ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).

Материал дополняется.

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