Гражданин Киргизии получил на родине 10 лет заключения за участие в СВО

Обвиняемый К.у. А., чья личность полностью не раскрывается, был признан виновным в соответствии со статьей Уголовного кодекса республики, запрещающей участвовать в вооруженных конфликтах других государств.
Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Согласно решению суда, нахождение под стражей с 11 января 2023 года по 16 мая 2023 года будет засчитано в срок отбытия из расчета один день под стражей за два дня лишения свободы.
Как следует из материалов дела, 31-летний гражданин Кыргызской Республики, находившийся в Москве, в июне 2022 года принял решение в качестве добровольца вступить в ряды войск Луганской народной республики (ЛНР) «из корыстных побуждений» с целью получения гражданства России для последующего ведения бизнеса.
Следствие утверждало, что фигурант дела был задействован в разведывательных операциях и занимался «обеспечением минометных установок и боеприпасов к ним передовой линии фронта». В ноябре он уволился с военной службы, покинул ЛНР и через Москву вернулся в Бишкек.
Подсудимый полностью вину не признал и заявил суду, что не принимал непосредственного участия в боевых действиях.