Как будут выглядеть американские города в 2050-м году Бетонные джунгли, разбавленные футуристическими летающими автомобилями
Фоторепортажи
10Праздничный салют в честь Дня Победы
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Главные новости к вечеру 17 мая
21:16 (мск), источник: РАПСИ

Гражданин Киргизии получил на родине 10 лет заключения за участие в СВО

МОСКВА, 17 мая — РАПСИ. Первомайский суд Бишкека приговорил гражданина Киргизии к 10 годам лишения свободы за участие в специальной военной операции (СВО).

Источник: AP 2022

Обвиняемый К.у. А., чья личность полностью не раскрывается, был признан виновным в соответствии со статьей Уголовного кодекса республики, запрещающей участвовать в вооруженных конфликтах других государств.

Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Согласно решению суда, нахождение под стражей с 11 января 2023 года по 16 мая 2023 года будет засчитано в срок отбытия из расчета один день под стражей за два дня лишения свободы.

Как следует из материалов дела, 31-летний гражданин Кыргызской Республики, находившийся в Москве, в июне 2022 года принял решение в качестве добровольца вступить в ряды войск Луганской народной республики (ЛНР) «из корыстных побуждений» с целью получения гражданства России для последующего ведения бизнеса.

Следствие утверждало, что фигурант дела был задействован в разведывательных операциях и занимался «обеспечением минометных установок и боеприпасов к ним передовой линии фронта». В ноябре он уволился с военной службы, покинул ЛНР и через Москву вернулся в Бишкек.

Подсудимый полностью вину не признал и заявил суду, что не принимал непосредственного участия в боевых действиях.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ВС запретил кандидатам в водители выбирать маршрут при сдаче автоэкзамена
ВС напомнил, из чего слагается вознаграждение конкурсного управляющего
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта