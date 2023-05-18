В Курской области два человека пострадали при атаке беспилотника

«ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. По предварительной информации, два жителя получили ранения», — говорится в публикации.
Накануне СК сообщил об атаке украинского дрона на здание погрануправления ФСБ в Глушково, пострадали пять пограничников. В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил ранение. В мае прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина.
В Курской области до особого распоряжения бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, повышенную охрану стратегических объектов.