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11:00 (мск), источник: © РИА Новости

Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу «Мста-Б» и миномет

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под подконтрольным Киеву Херсоном гаубицу «Мста-Б» и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Понятовка уничтожена гаубица “Мста-Б” с боекомплектом, потери противника: четыре погибших военных ВСУ, трое раненых “, — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, около Николаевки артиллеристы поразили миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом.

«Потери: шесть погибших военных ВСУ, двое раненых», — добавил источник.

Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская около ста снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам прилетело около 30 снарядов.

Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается занятой ВСУ.

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