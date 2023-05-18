Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу «Мста-Б» и миномет

«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Понятовка уничтожена гаубица “Мста-Б” с боекомплектом, потери противника: четыре погибших военных ВСУ, трое раненых “, — сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, около Николаевки артиллеристы поразили миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом.
«Потери: шесть погибших военных ВСУ, двое раненых», — добавил источник.
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская около ста снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам прилетело около 30 снарядов.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается занятой ВСУ.