Пушилин назвал перспективу освобождения Артемовска достаточно близкой

«Там (в Артемовске. — Прим. ред.) “Вагнер” реально продвигается, причем и днем, и ночью. По флангам тоже укрепляемся. То есть ситуация непростая, противник перебрасывает резервы, но я думаю, что (есть. — Прим. ред.) все предпосылки <…> привести к полному освобождению города. Перспектива достаточно близкая», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сейчас сложно говорить о том, когда именно российские силы освободят город, так как это зависит и от противника: «Сколько они еще будут настойчиво перемалывать своих людей в этой мясорубке».
Кроме того, положительный эффект дало усиление флангов Артемовска, ситуация улучшается, благодаря в том числе бойцам 1-го армейского корпуса, продолжил Пушилин.
В ближайшее время в город введут гражданские службы, среди которых МЧС, они начнут выстраивать свою работу.
Говоря о перспективах возможного украинского контрнаступления, Пушилин отметил, что Запад заставит киевские власти пойти на это независимо от их желания.
«Слишком серьезные ресурсы вложены в это со стороны стран Запада, поэтому заставят. Трудно говорить, это может произойти в любой момент, но наши Вооруженные силы готовы к любому развитию событий», — заключил Пушилин.
Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач решает группа «Вагнер».