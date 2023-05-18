МЧС опровергло сообщения о заходе диверсантов в Белгородскую область

«От имени Главного управления МЧС России по Белгородской области жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ. Данная информация не соответствует действительности и является ложной», — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что цель этой дезинформации — посеять панику среди населения. Управление призвало доверять только тем сведениям, которые публикуются на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области, в частности, действует высокий уровень террористической опасности.