Как будут выглядеть американские города в 2050-м году Бетонные джунгли, разбавленные футуристическими летающими автомобилями
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
18:57 (мск), источник: © РИА Новости

МЧС опровергло сообщения о заходе диверсантов в Белгородскую область

БЕЛГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло сообщения о проникновении в регион украинских диверсантов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«От имени Главного управления МЧС России по Белгородской области жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ. Данная информация не соответствует действительности и является ложной», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что цель этой дезинформации — посеять панику среди населения. Управление призвало доверять только тем сведениям, которые публикуются на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области, в частности, действует высокий уровень террористической опасности.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Patriot и не только'. В США раскрыли, что Россия 'разнесла' под Киевом
'Они пойдут ва-банк'. К чему готовятся в зоне украинского контрнаступления
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
МЧС