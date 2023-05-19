Экс-главу Верховного суда Украины арестовали по делу о взятке

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего руководителя Верховного суда Украины Всеволода Князева с возможностью внесения залога в 107 млн грн ($2,9 млн), сообщает «Страна».
Защита намерена обжаловать арест в понедельник, сообщил изданию адвокат судьи Владимир Клочков.
Князева задержали 15 мая при получении взятки в размере около $3 млн. По данным «Страны», взятку судье дал миллиардер Константин Жеваго (Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд). Портал ZN.UA писал, что взятки руководителю ВС платили за решения в пользу в бизнесмена. По версии следствия, о даче взятки Князеву догововаривался адвокат Олег Горецкий. Он контактировал с неким Дмитрием Кравченко, через которого и передал деньги судье.
Пленум Верховного суда 16 мая выразил недоверие Князеву, что означает увольнение с должности, но сохраняет за ним пост судьи ВС.
На суде 18 мая Князев заявил, что в его кабинет мог зайти любой. «Ко мне на хранение приносили деньги разные лица, даже судьи Верховного Суда. У меня в кабинете они просто хранились», — сказал он (цитата по «Украинской правде»).
Прокурор говорил, что деньги, хранившиеся в кабинете, были частью взяток от Жеваго.
Жеваго в прошлом году занял пятое место в списке богатейших людей Украины по версии Forbes.
Он основатель и совладелец горнодобывающей компании Ferrexpo. Последние три года бизнесмен не живет на Украине, он покинул страну из-за уголовного дела о растрате 2,5 млрд грн из средств банка «Финансы и кредит». В декабре 2022-го его задержали в Куршевеле, но французский суд отказал Киеву в выдаче миллиардера и отпустил его под залог в €1 млн.
«Страна» писала, что обвинения в его Князева позволят администрации президента Украины более плотно контролировать судебную систему. Князев возглавлял Верховный суд с 1 декабря 2021 года, в феврале он раскритиковал замглавы офиса президента Андрея Смирнова и обвинил его в подрыве судебной реформы. Поводом для спора стал Этический совет, который сформировали в 2021 году, этот орган определяет, отвечает ли кандидат в члены Высшего совета правосудия (независимый орган судейского управления).
«Если Этический совет, председателем которого является действующий судья ВС, выбирает кандидатами в Высший совет правосудия (ВСП) 16 человек, семь из которых являются действующими судьями того же ВС, и это воспринимается обществом, тогда все в порядке», — сказал Смирнов прошлой осенью. Князев в ответ сказал, что это заявление могло затянуть процесс формирования Высшего совета и, таким образом, не было выполнено интеграционное требование Еврокомиссии. Смирнов же напомнил о критике работы Этического совета со стороны антикоррупционных структур.