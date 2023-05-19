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07:17 (мск), источник: © РИА Новости

Хуснуллин объявил о принятии окончательного решения по судьбе «Азовстали»

КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Принято окончательное решение построить технопарк на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, его план будет готов после разминирования территории, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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Источник: © РИА Новости

«Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на “Азовстали” только металла сотни тысяч тонн. И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды (рублей) будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк. Сейчас проводим плановое разминирование, как все разминируем, за это время будет готов и план развития “Азовстали” уже как будущего технопарка», — сказал Хуснуллин.

Замглавы Минстроя РФ Валерий Леонов 12 мая сообщал, что решение о строительстве промышленного технопарка на территории «Азовстали» пока не принято.

Металлургический комбинат «Азовсталь» стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация), скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из «Азова»* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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