09:09 (мск), источник: © РИА Новости
На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре беспилотника на севере Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.
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«Ночью в северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в публикации.
Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
На минувшей неделе командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что вокруг Крыма действует единое информационное поле для раннего обнаружения украинских средств нападения с воздуха. По словам командующего, противник, лишенный возможности действий на море, сосредоточил усилия на диверсионно-террористических атаках по военным объектам и критической инфраструктуре.