12:37 (мск), источник: © РИА Новости
Минобороны Украины признало продвижение российских сил в Артемовске
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские подразделения продвинулись в Артемовске.
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«В предместье города мы продолжаем боевые действия, это север и юг… Там очень тяжело выполнять боевые задания и каждый метр — почти как километр. Некоторое продвижение (российских бойцов — ред.) в городе, видно и понятно», — сказала Маляр в эфире телеканала «Рада». Она также добавила, что россияне имеют преимущество в количестве вооружения и численном составе. «У них больше оружия и сил», — отметила Маляр.
Накануне бойцы группы «Вагнер» сообщали РИА Новости, что продолжают выдавливать противника с западных окраин Артемовска. Под контролем армии Киева остается меньше 1 квадратного километра территории города.
В пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что украинские войска целенаправленно хотят прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить продвижение российских бойцов в самом городе, но для предотвращения такой ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры». Он также сообщал, что в целом ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление уже дает эффект.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.