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14:44 (мск), источник: ТАСС

Мишустин сообщил о полном завершении оборудования оборонительных сооружений на границе РФ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Оборудование тысяч оборонительных сооружений в приграничных регионах России завершено полностью. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в пятницу на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территории приграничных районов и новых субъектов», — сказал премьер. Он отметил, что были выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Что касается медицинского обеспечения, то по словам премьер-министра, регионы совместно с федеральными министерствами здравоохранения и труда должны сделать все необходимое для организации лечения и социальной поддержки тех солдат и офицеров, которые переводятся из военных госпиталей в гражданские учреждения. В равной степени это касается и членов их семей, подчеркнул Мишустин. «В рамках координационного совета важно продолжить мониторинг качества и полноты оказания всех надлежащих медицинских услуг», — сказал он.

На заседании координационного совета премьер предложил обсудить, как идет реализация целевых заданий и выполнение ранее принятых советом решений, а также, где нужны дополнительные усилия, какие действия требуются, чтобы ускорить выполнение намеченных планов. Он также попросил руководителей Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ проинформировать об обеспечении подчиненных им ведомств.

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