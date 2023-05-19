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15:25 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам дислокации и центрам подготовки украинских подразделений, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства», — говорится в сводке.

Уточняется, что цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить. Российские военные смогли нарушить снабжение, подготовку и формирование резервов ВСУ для выполнения задач в районах боевых действий.

Купянское направление

Группировка войск «Запад» усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам возле Двуречной, Новомлынска, Кисловки и Берестового в Харьковской области. Кроме того, в районах Тимковки и Синьковки в этом регионе, а также Розовки в ЛНР удалось пресечь действия трех диверсионно-разведывательных групп. Помимо этого, российские военные уничтожили склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ возле Тищенковки в Харьковской области.

Потери противника составили:

  • до 65 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Краснолиманское направление

Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Центр» нанесли удары по украинским подразделениям в районах Невского и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также Григоровки в ДНР.

Потери противника составили:

  • до 85 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
  • гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Артемовское тактическое направление

Штурмовые отряды продолжили вести бои на западе Артемовска. В свою очередь, бойцы группировки войск «Юг» сдерживали украинские подразделения, прикрывая фланги. Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Калиновки, Часова Яра и Красного в ДНР. Авиация за сутки совершила пять самолето-вылетов, артиллерия выполнила 68 огневых задач.

Потери противника составили:

  • более 70 военнослужащих и наемников;
  • две боевые машины пехоты;один бронетранспортер;
  • три пикапа;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
  • две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Донецкое направление

Группировка войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии также продолжила активные действия на Донецком направлении. В районе населенного пункта Боковое в Донецкой Народной Республике российские подразделения смогли уничтожить склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Потери противника составили:

  • до 130 военнослужащих;
  • десять автомобилей;
  • одна буксируемая гаубица L118 производства Великобритании.

Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск «Восток» усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение солдатам ВСУ возле Шевченко и Новоселки в ДНР, а также Малой Токмачки и Новоданиловки в Запорожской области. Кроме того, в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике удалось уничтожить склад боеприпасов украинской 72-й механизированной бригады.

Потери противника составили:

  • до 120 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • две гаубицы Д-30.

Херсонское направление

Российские войска продолжили наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.

Потери противника составили:

  • до 30 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • гаубица Д-20.

Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 76 украинских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 103 районах.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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