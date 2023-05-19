ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства», — говорится в сводке.
Уточняется, что цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить. Российские военные смогли нарушить снабжение, подготовку и формирование резервов ВСУ для выполнения задач в районах боевых действий.
Группировка войск «Запад» усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам возле Двуречной, Новомлынска, Кисловки и Берестового в Харьковской области. Кроме того, в районах Тимковки и Синьковки в этом регионе, а также Розовки в ЛНР удалось пресечь действия трех диверсионно-разведывательных групп. Помимо этого, российские военные уничтожили склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ возле Тищенковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
- до 65 военнослужащих;
- два автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Краснолиманское направление
Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Центр» нанесли удары по украинским подразделениям в районах Невского и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также Григоровки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 85 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
- гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
Артемовское тактическое направление
Штурмовые отряды продолжили вести бои на западе Артемовска. В свою очередь, бойцы группировки войск «Юг» сдерживали украинские подразделения, прикрывая фланги. Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Калиновки, Часова Яра и Красного в ДНР. Авиация за сутки совершила пять самолето-вылетов, артиллерия выполнила 68 огневых задач.
Потери противника составили:
- более 70 военнослужащих и наемников;
- две боевые машины пехоты;один бронетранспортер;
- три пикапа;
- самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
- две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Группировка войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии также продолжила активные действия на Донецком направлении. В районе населенного пункта Боковое в Донецкой Народной Республике российские подразделения смогли уничтожить склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Потери противника составили:
- до 130 военнослужащих;
- десять автомобилей;
- одна буксируемая гаубица L118 производства Великобритании.
Южнодонецкое и Запорожское направления
Группировка войск «Восток» усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение солдатам ВСУ возле Шевченко и Новоселки в ДНР, а также Малой Токмачки и Новоданиловки в Запорожской области. Кроме того, в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике удалось уничтожить склад боеприпасов украинской 72-й механизированной бригады.
Потери противника составили:
- до 120 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- две гаубицы Д-30.
Российские войска продолжили наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- три автомобиля;
- гаубица Д-20.
Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 76 украинских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 103 районах.