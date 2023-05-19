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16:14 (мск), источник: ТАСС

В Белгороде беспилотник врезался в окно квартиры и упал во двор

БЕЛГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал во двор в Белгороде.

Спецоперация на Украине

На месте работают взрывотехники, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

По его словам, на месте работают взрывотехники и оперативная группа.

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"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
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