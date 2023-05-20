00:02 (мск), источник: ТАСС
В ДНР сообщили о нескольких взрывах в Мариуполе
По информации представителя силовых структур региона, взрывы произошли в районе старого аэропорта, их причины и последствия уточняются.
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ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Взрывы прогремели в Мариуполе в районе старого аэропорта. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Причины и последствия уточняются», — сказал собеседник агентства.