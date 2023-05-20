В Марокко найден новый вид динозавра, жившего 66 млн лет назад Его отличительная особенность - зубы-отвертки
Фоторепортажи
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
6В Японии сакура зацвела раньше срока
00:02 (мск), источник: ТАСС

В ДНР сообщили о нескольких взрывах в Мариуполе

По информации представителя силовых структур региона, взрывы произошли в районе старого аэропорта, их причины и последствия уточняются.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Взрывы прогремели в Мариуполе в районе старого аэропорта. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Причины и последствия уточняются», — сказал собеседник агентства.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Он имел слабое здоровье и, по свидетельству современников, не был умён
"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта