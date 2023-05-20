Грузинские депутаты подрались при обсуждении в парламенте авиасообщения с РФ

Драка произошла после того, как депутат от партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе раскритиковал правительство за возобновление авиасообщения. Когда депутат вернулся на свое место, он вступил в словесную перепалку с представителем группы «Сила народа» Ираклием (Дачи) Берая. После этого парламентарии подрались. Их разняли парламентские приставы. Видеозапись опубликовал телеканал Rustavi 2.
В Тбилисском международном аэропорту накануне, 19 мая, приземлился первый российский самолет после возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. Возле аэропорта прошел митинг против этого решения. Запрет на авиасообщение сняла Москва. Грузинское правительство приветствовало это решение. Оппозиция выступает против.