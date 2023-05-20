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05:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Грузинские депутаты подрались при обсуждении в парламенте авиасообщения с РФ

В парламенте Грузии произошла драка между двумя оппозиционными депутатами. Они устроили потасовку во время обсуждения с главой МВД Вахтангом Гомелаури возобновления авиасообщения с Россией.

Источник: Reuters

Драка произошла после того, как депутат от партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе раскритиковал правительство за возобновление авиасообщения. Когда депутат вернулся на свое место, он вступил в словесную перепалку с представителем группы «Сила народа» Ираклием (Дачи) Берая. После этого парламентарии подрались. Их разняли парламентские приставы. Видеозапись опубликовал телеканал Rustavi 2.

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В Тбилисском международном аэропорту накануне, 19 мая, приземлился первый российский самолет после возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. Возле аэропорта прошел митинг против этого решения. Запрет на авиасообщение сняла Москва. Грузинское правительство приветствовало это решение. Оппозиция выступает против.

Леонид Уварчев

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