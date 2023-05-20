РИА Новости: боец ЧВК «Вагнер» сообщил о продвижении в Артемовске на один квартал

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца в составе ЧВК.
В районе, которые российские бойцы смогли отбить, находился крупный опорный пункт Киева. В результате украинские военные, по словам участника боевых действий, обратились в бегство.
«Сутки прошли хорошо, наш штурмовой взвод вытеснил противника из опорника, мы заняли пятиэтажку, закрепились в опорнике, и противник сбежал с этого опорника, оставив много “добра”», — пояснил боец «Вагнера».
Как считает боец, в будущем украинские военные уже не могут вернуться на покинутые позиции в Артемовске.
Ранее «РВ» заявила о взятии ЧВК «Вагнер» укрепрайона «Домино» в Бахмуте.
Также Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не оставят Артемовск еще несколько дней.