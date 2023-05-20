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14:04 (мск), источник: Газета.Ру

РИА Новости: боец ЧВК «Вагнер» сообщил о продвижении в Артемовске на один квартал

Штурмовому взводу группы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на окраинах Артемовска удалось отбить у Вооруженных сил Украины еще один квартал.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца в составе ЧВК.

В районе, которые российские бойцы смогли отбить, находился крупный опорный пункт Киева. В результате украинские военные, по словам участника боевых действий, обратились в бегство.

«Сутки прошли хорошо, наш штурмовой взвод вытеснил противника из опорника, мы заняли пятиэтажку, закрепились в опорнике, и противник сбежал с этого опорника, оставив много “добра”», — пояснил боец «Вагнера».

Как считает боец, в будущем украинские военные уже не могут вернуться на покинутые позиции в Артемовске.

Ранее «РВ» заявила о взятии ЧВК «Вагнер» укрепрайона «Домино» в Бахмуте.

Также Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не оставят Артемовск еще несколько дней.

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