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18:58 (мск), источник: Life.ru

Рогов сообщил о двух мощных взрывах в Токмаке

В городе Токмаке Запорожской области прогремели два взрыва, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В Токмаке громко! В городе были слышны два взрыва», — написал он в Telegram-канале.

По словам Рогова, украинскую атаку успешно отразила российская система ПВО, которая перехватила удар ВСУ по городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Лайф сообщал, что в Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов. Повышенная активность ВСУ, как пояснил Рогов, наблюдается в связи с их желанием прощупать линию обороны сил РФ.

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