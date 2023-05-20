18:58 (мск), источник: Life.ru
Рогов сообщил о двух мощных взрывах в Токмаке
В городе Токмаке Запорожской области прогремели два взрыва, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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«В Токмаке громко! В городе были слышны два взрыва», — написал он в Telegram-канале.
По словам Рогова, украинскую атаку успешно отразила российская система ПВО, которая перехватила удар ВСУ по городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Лайф сообщал, что в Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов. Повышенная активность ВСУ, как пояснил Рогов, наблюдается в связи с их желанием прощупать линию обороны сил РФ.