Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 15:45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК отметили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 5 снарядов калибра 155 миллиметров, Озеряновку, выпустив 5 снарядов калибра 152 миллиметра, а также Владимировку, выпустив 7 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.