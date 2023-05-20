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20:48 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 15:45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.

Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК отметили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 5 снарядов калибра 155 миллиметров, Озеряновку, выпустив 5 снарядов калибра 152 миллиметра, а также Владимировку, выпустив 7 снарядов калибром 155 миллиметров.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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