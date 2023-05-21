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00:20 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны объявило об освобождении Артемовска

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Освобождение Артемовска в ДНР завершено, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов “Вагнер” при поддержке артиллерии и авиации “Южной” группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — сказали в ведомстве.

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