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06:16 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы нанесли огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские военные вскрыли перемещения двух украинских бригад и одного полка и нанесли им огневое поражение, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки “Центр” вскрыты перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины. В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки “Центр” противник понес значительные потери в личном составе и технике», — сказал Савчук.

Он добавил, что на краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» поразил позиции украинских военных. Кроме того, по словам Савчука, артиллерийские подразделения российской группировки в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили позиции ствольной артиллерии и минометов противника.

Начальник пресс-центра добавил, что авиация нанесла удары по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации украинских войск в районах населенных пунктов Ямполовка, Кременная, Червоная Диброва.

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