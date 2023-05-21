Российские силы нанесли огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ

«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки “Центр” вскрыты перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины. В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки “Центр” противник понес значительные потери в личном составе и технике», — сказал Савчук.
Он добавил, что на краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» поразил позиции украинских военных. Кроме того, по словам Савчука, артиллерийские подразделения российской группировки в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили позиции ствольной артиллерии и минометов противника.
Начальник пресс-центра добавил, что авиация нанесла удары по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации украинских войск в районах населенных пунктов Ямполовка, Кременная, Червоная Диброва.