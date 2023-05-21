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09:30 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«После 00.00 (совпадает с мск — ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 06.00 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.

Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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