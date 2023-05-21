Рогов сообщил об обстреле ВСУ Бердянска ракетами Storm Shadow

По предварительным данным, всего было выпущено семь ракет, четырьмя из которых были Storm Shadow, еще три — обманки для отвлечения систем противовоздушной обороны (ПВО).
«Шесть ракет были перехвачены. Одна упала на окраине города, разрушив столовую», — написал Рогов.
В результате удара никто не пострадал.
Ранее, 20 мая, представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что ВСУ ударили по Мариуполю, предположительно, ракетами Storm Shadow. Пострадавших не было.
В тот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские системы ПВО в течение суток перехватили 12 снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow. Также, по его словам, была перехвачена управляемая авиационная бомба производства США GBU-32.