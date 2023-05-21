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11:25 (мск), источник: Известия

Рогов сообщил об обстреле ВСУ Бердянска ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску Запорожской области крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом 21 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, всего было выпущено семь ракет, четырьмя из которых были Storm Shadow, еще три — обманки для отвлечения систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Шесть ракет были перехвачены. Одна упала на окраине города, разрушив столовую», — написал Рогов.

В результате удара никто не пострадал.

Ранее, 20 мая, представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что ВСУ ударили по Мариуполю, предположительно, ракетами Storm Shadow. Пострадавших не было.

В тот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские системы ПВО в течение суток перехватили 12 снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow. Также, по его словам, была перехвачена управляемая авиационная бомба производства США GBU-32.

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