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17:36 (мск), источник: Life.ru

Один альпинист погиб и двое пропали в «зоне смерти» Эвереста

Джейсон Бернард Кеннисон, альпинист из Австралии, погиб при спуске с горы Эверест (Джомолунгма), ещё двое неназванных альпинистов в настоящих момент числятся пропавшими без вести. Об этом рассказали в непальском издании The Himalayan, информацию подтвердили организаторы экспедиции — компания Asian Trekking.

Источник: AP 2022

Трагедия произошла на «балконе», или «зона смерти» — так называют скальный уступ на отметке выше 8 тысяч метров. Гибель австралийца стала десятой на Эвересте за эту весну.

«Управляющий директор Asia Trekking Дава Стивен Шерпа заявил, что сорокалетний Джейсон Бернард Кеннисон из Австралии скончался при возвращении с вершины 19 мая», — пишет The Himalayan.

Также Шерпа рассказал изданию, что Кеннисон начал вести себя не вполне адекватно еще во время спуска с южной вершины горы, и гиды отвели его в район «балкона». У группы кончался кислород, а принести новый с четвёртой стоянки ниже по тропе не представлялось возможным из-за исключительно мощного ветра. Единственным вариантом для группы был спуск до четвёртой стоянки, но австралиец, по утверждению Дава Шерпы, отказался продолжать путь вместе с гидами и остался на «балконе», где и погиб. Его тело всё ещё находится там. Управляющий директор Asia Trekking подчеркнул, что оба гида смогли добраться до стоянки с припасами без риска для своей жизни.

Альпинизм ввиду понятных причин сопряжён с большими рисками для жизни, пребывание на больших высотах всегда может обернуться трагедией. Но иногда происходят и по-настоящему чудесные случаи, как например у промышленного альпиниста из Москвы, о котором Лайф рассказывал раньше.

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