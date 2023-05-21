Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ

Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных российскими подразделениями по некоторым военным объектам на Украине.
«Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артемовска. У меня по этому поводу имеется серьезная информация», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, главком ВСУ перенес несколько сложных операций и состояние здоровья не позволит ему продолжать исполнять свои обязанности.
В начале мая глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил об отказе Залужного от участия в заседании организации на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции. Из-за этого в СМИ появились предположения, что он мог погибнуть на передовой. Тем не менее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поспешила опровергнуть сообщения о смерти главнокомандующего украинской армией.