Выбраны самые удивительные факты о пчелах 20 мая отмечается Всемирный день пчел
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
Главное
Спецоперация на Украине
22:46 (мск), источник: © РИА Новости

Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая и может покинуть свой пост, заявил РИА Новости представитель хакерской группы «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в украинских войсках.

Источник: AP 2022

Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных российскими подразделениями по некоторым военным объектам на Украине.

«Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артемовска. У меня по этому поводу имеется серьезная информация», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, главком ВСУ перенес несколько сложных операций и состояние здоровья не позволит ему продолжать исполнять свои обязанности.

В начале мая глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил об отказе Залужного от участия в заседании организации на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции. Из-за этого в СМИ появились предположения, что он мог погибнуть на передовой. Тем не менее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поспешила опровергнуть сообщения о смерти главнокомандующего украинской армией.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США объяснили, что произошло при попытке Patriot перехватить 'Кинжал'
'Готовят смену режима'. На что решился ЕС ради Украины
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта