В Запорожской области сообщили об ударах авиации по складам ВСУ

«В данный момент ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области», — написал Рогов.
По его словам, авиация применяет планирующие бомбы против складов и ангаров с техникой и боекомплектами украинских войск в Ореховском районе, в самом городе Орехове, а также в подконтрольной Киеву части Пологовского района и в ближайшем пригороде Запорожья.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.