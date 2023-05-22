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00:11 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожской области сообщили об ударах авиации по складам ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В данный момент ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области», — написал Рогов.

По его словам, авиация применяет планирующие бомбы против складов и ангаров с техникой и боекомплектами украинских войск в Ореховском районе, в самом городе Орехове, а также в подконтрольной Киеву части Пологовского района и в ближайшем пригороде Запорожья.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

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