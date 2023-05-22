Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, заявил адвокат

«Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела», — сказал он.
Теперь защита ждет реакции следствия.
«По налоговым уголовным делам всегда идет определенный диалог со следствием, поскольку первое, что озвучивает следователь — это предложение добровольно погасить задолженность, так как это является основанием для прекращения уголовного дела. Все требования ФНС и Следственного комитета об уплате доначисленных налогов Валерией были выполнены», — утверждает Третьяков.
По его мнению, дальнейшее развитие событий интересно всем, кто так же попал под уголовное преследование по схожим претензиям и сейчас стоит перед выбором — платить или не платить добровольно доначисленные налоги.
В отношении Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
Второе дело — об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».
Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.
У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*. Муж — ее компаньон в этом бизнесе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская