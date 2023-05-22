Производитель FPV-дрона «Упырь» сообщил о его успешном применении в зоне СВО

«Процесс обкатки нашего дрона в реальном бою продолжается, но он уже зарекомендовал себя положительно, неоднократно сумев в условиях подавления сигнала выполнить задачу по поражению укреплений противника и уничтожению его живой силы. Коммерческие беспилотники, к примеру, не взлетели, но “Упырь” за счет особенностей конструкции и тонкой настройки пренебрег усилиями РЭБ ВСУ», — сказал собеседник агентства, уточнив что некоторые другие дроны в тех же ситуациях не смогли даже взлететь.
«Цели, которые мы поразили — защищенные укрепления и блиндажи в глубине фронта, также крайне сложны и “затратны” для артиллерии. В то же время один FPV-дрон, который управляется умелым пилотом, способен нанести огромный урон. Что и произошло, в одном из случаев нашему пилоту удалось влететь точно в “продув” (отверстие для циркуляции воздуха — прим. ТАСС) блиндажа», — рассказал представитель компании.
По словам собеседника агентства, деньги на производство новой партии FPV-дронов «Упырь» по-прежнему поступают в виде пожертвований от людей со всей страны. Собранные средства позволяют укомплектовать около 500 новых беспилотников.
FPV-дрон «Упырь» разработан в Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов, и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Он может нести гранаты к РПГ-7, такие как ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды, сделанные военными непосредственно в зоне боевых действий.