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14:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатор сообщил о диверсантах на территории Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Ранее об этом писали военкоры и Telegram-каналы.

Спецоперация на Украине

«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал губернатор в Telegram.

Ранее сегодня после сообщений Telegram-каналов о заходе диверсионной группы в Белгородскую область Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором назвал эту информацию «массированной информационной атакой» на фоне обстрелов Грайворонского округа.

Сформированный из перешедших на сторону Украины россиян легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен) заявил, что границу пересекли его подразделения. В одноименном Telegram-канале упомянуты населенный пункт Козинка и Грайворон, в которые «зашли передовые отряды».

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иностранным агентом и экстремистом) в комментарии украинскому изданию «Страна» сообщил, что легион «Свобода России» и «Русский Добровольческий корпус» «проводят разведку боем» в Белгородской области. Он назвал это их первой совместной операцией.

Грайворонский округ расположен на границе с Украиной. Расстояние от этого округа до Белгорода — около 60 км.

2 марта диверсанты с территории Украины проникли в села Сушаны и Любечане Брянской области. Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус», воюющий за ВСУ. При нападении погибли двое мужчин. Власти Украины отрицали свою причастность к этому инциденту.

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