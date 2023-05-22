Минобороны сообщило об ударе по объектам на аэродроме «Днепр»

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме “Днепр”. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет», — говорится в сообщении.
В сводке оборонного ведомства также говорится, что средствами ПВО в районе населенного пункта Лозовое ДНР удалось сбить украинский вертолет Ми-8.
Помимо этого, за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
В районах населенных пунктов Тимковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области были пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Также удалось пресечь действия украинской ДРГ в районе населенного пункта Новодонецкое ДНР.
Накануне, 21 мая, начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные зафиксировали в зоне спецоперации перемещение двух бригад и одного полка ВСУ и нанесли им огневое поражение. В пресс-службе добавили, что на Краснолиманском направлении также были поражены позиции украинских военных при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО). Также в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы подавили позиции ствольной артиллерии и минометов ВСУ.
Российская авиация нанесла удары по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации противника в районах Ямполовки в ДНР, а тажке Кременной и Червоной Дибровы в ЛНР, отметил Савчук.