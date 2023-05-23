Украинские войска обстреляли Грайворон и Борисовку

«ВСУ обстреляли поселок Борисовка. По предварительной информации, пострадавших нет. С квадрокоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша», — написал Гладков.
Затем беспилотник повторно сбросил взрывное устройство на административное здание в этом населенном пункте, добавил губернатор. Раненых в результате инцидента при этом нет, уточнил он.
«В Грайвороне беспилотниками атакованы два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Пострадавших нет», — подчеркнул глава региона.
На место отправились все оперативные службы, заключил Гладков.