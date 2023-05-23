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01:02 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Грайворон и Борисовку

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. ВСУ открыли огонь с помощью дронов по городу Грайворон и дважды — по поселку Борисовка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

«ВСУ обстреляли поселок Борисовка. По предварительной информации, пострадавших нет. С квадрокоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша», — написал Гладков.

Затем беспилотник повторно сбросил взрывное устройство на административное здание в этом населенном пункте, добавил губернатор. Раненых в результате инцидента при этом нет, уточнил он.

«В Грайвороне беспилотниками атакованы два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Пострадавших нет», — подчеркнул глава региона.

На место отправились все оперативные службы, заключил Гладков.

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