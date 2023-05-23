Над Белгородом сбили беспилотники

«Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал Гладков.
По словам губернатора, оперативные службы сейчас уточняют последствия на земле.
Минувшей ночью Гладков сообщил, что беспилотники атаковали город Грайворон и поселок Борисовка. В Борисовке квадрокоптеры дважды сбрасывали взрывные устройства на административное здание, при этом никто не пострадал, но у здания была пробита крыша. В Грайвороне при такой атаке загорелись два частных дома, пострадавших также не было. Еще один беспилотник сбросил бомбу в Борисовском районе, там получила повреждения кровля частного домовладения.
Накануне утром город Грайворон и соседние села подверглись минометному обстрелу со стороны Украины, а затем на территорию округа проникла группа диверсантов. При этом пострадали восемь человек, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов. В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.