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09:35 (мск), источник: © РИА Новости

Над Белгородом сбили беспилотники

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Беспилотники сбиты над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших нет, последствия на земле уточняются, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал Гладков.

По словам губернатора, оперативные службы сейчас уточняют последствия на земле.

Минувшей ночью Гладков сообщил, что беспилотники атаковали город Грайворон и поселок Борисовка. В Борисовке квадрокоптеры дважды сбрасывали взрывные устройства на административное здание, при этом никто не пострадал, но у здания была пробита крыша. В Грайвороне при такой атаке загорелись два частных дома, пострадавших также не было. Еще один беспилотник сбросил бомбу в Борисовском районе, там получила повреждения кровля частного домовладения.

Накануне утром город Грайворон и соседние села подверглись минометному обстрелу со стороны Украины, а затем на территорию округа проникла группа диверсантов. При этом пострадали восемь человек, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов. В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.

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